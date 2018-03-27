Паводок в Алтайском крае подтопил около тысячи домов: организована эвакуация населения

Около 40 населенных пунктов (порядка тысячи домов) попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения, сообщили Накануне.RU в краевом главке МЧС.

"Гидрологическая обстановка в Алтайском крае сохраняется напряженной. Организована эвакуация населения, однако люди крайне неохотно покидают дома, а зачастую вообще отказываются выезжать", - сообщили в МЧС.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко призвал с особой ответственностью организовать оповещение и эвакуацию населения из опасных территорий.

"Воду мы ничем не остановим. При масштабном подтоплении территории главное – своевременно оповестить людей и эвакуировать из опасной зоны. Это единственный способ защитить людей, спасти их. На то мы и власть, чтобы решать эти вопросы организованно", - сказал Диденко.

Руководитель регионального центра отметил, что способы оповещения могут быть самыми разными, вплоть до пресловутой рынды, но люди должны знать об опасности.

"В населенных пунктах должно быть обеспечено оповещение всех в течение 10 минут. Ясное и понятное оповещение всех. Что это? Рында, громкоговорители, о которых я в Сибири говорю уже два года, машина патрульно-постовой службы с громкоговорителем, машина районного узла связи с громкоговорителем, рельса, привязанная, через три хаты на четвертой на столбе, по которой надо стучать по очереди. Продумывайте вопросы оповещения людей", - обратил внимание глав муниципальных образований Сергей Диденко.

По данным главка, в крае сосредоточена группировка МЧС России в количестве более 700 человек и 148 единиц техники. Спасатели сформированы в мобильные группы по 12 человек, распределены по проблемным населенным пунктам для организации экстренной помощи населению.

Глава СРЦ подчеркнул, что группировка может быть увеличена еще. Как только позволят погодные условия, в Алтайский край будет передислоцирован из Красноярска вертолет Ми-8 для проведения воздушной разведки, эвакуации, доставки специалистов и жизненно необходимых средств.