Из Челябинска в Астану запустили новый авиарейс

Из Челябинска в Астану запускают новый рейс. Самолеты будут летать в столицу Казахстана с 1 июня два раза в неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"Казахский перевозчик SCAT открыл продажу авиабилетов по маршруту Астана-Челябинск, Челябинск-Астана", - рассказали в пресс-службе.

Самолеты будут летать с 1 июня по 26 октября два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Цены на авиабилеты начинаются от 8 тыс. 134 рублей. Время в пути составит 1 час 20 мин.

Рейсы будут выполняться на самолете CRJ-200.