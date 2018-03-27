Депутаты Госдумы почтили память погибших при пожаре в Кемерове минутой молчания

В Госдуме почтили память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове минутой молчания, передает корреспондент Накануне.RU.

С минуты молчания началось пленарное заседание нижней палаты парламента во вторник.

Также в ходе выступления представителей фракций по актуальным вопросам в КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину "отправить в отставку мэра, губернатора и начальника МЧС Кемеровской области".

Как сообщало Накануне.RU, глава государства в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.

Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.