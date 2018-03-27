"Отвечу по полной программе", - первый зам Тулеева вышел к народу. Жители не верят в число жертв в "Зимней вишне"

Первый заместитель Амана Тулеева Владимир Чернов вышел на стихийный митинг разгневанных жителей в Кемерово и заявил, что готов уйти в отставку, если его признают причастным к трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

"Скажут, что виноват, я уйду. Отвечу по полной программе, - заявил Чернов, находясь в самой гуще толпы. - Но за клевету должны тоже люди в этой ситуации ответить".

- Уходите! - вскоре закричал ему мужчина из толпы.

- Вы за весь народ отвечаете?

- Да! - закричала толпа.

Вскоре кто-то из толпы задал Чернову вопрос, занимается ли он коррупцией.

- Вы взятки берете?

- А вы подойдите сюда и на камеру скажите, что я беру взятки. Пусть сюда подойдет любой предприниматель из Кузбасса, из России и скажет, что давал Чернову взятку!

Затем жители подняли вопрос о реальном количестве жертв трагедии в торговом центре.

"Вы нас за дураков держите, говорить, что залы были не битком набиты в период каникул? Когда мы сможем вам поверить? Это же маркер, доверять вам или нет. Сколько билетов продано? Скажите?" - спросила женщина из толпы.

"Расследование будет полностью прозрачным. Если будут появляться люди, которые будут говорить, мы будем открыто выкладывать информацию. Я вам еще раз говорю, мы будем отрабатывать. Я обещаю - все. Не верите - не верьте", - ответил Чернов.

Ранее утром местные власти предложили митингующим выбрать инициативную группу из 10 делегатов для посещения морга. Вернувшиеся на митинг делегаты сообщили, что в морге на улице Волгоградской действительно лежат только 64 тела. Как сообщает телеграмм-канал Mash, в морге с инициативной группой горожан встретился президент Владимир Путин, который утром прилетел в Кемерово.

"Взрослых я насчитал в районе 20. Это то, что можно определить по росту. Детей больше было. Никакой сотни трупов в морге не было!" - заявил мужчина, который был отправлен митингующими делегатом.

- Да кто тебе их покажет, - раздалось из толпы!

- Если вы утверждаете, что 300 человек погибло, где родственники этих людей! Поднимите руки?

Из толпы раздались гневные крики и свист. Митингующие договорились сформировать новую группу, которая проверит списки пропавших без вести и выяснит, как на самом деле обстоит ситуация.

Как сообщалось, утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", где в воскресенье произошел пожар, унесший, по официальным данным, 64 жизни.