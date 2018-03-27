Путин в Кемерово встретился с сомневающимися в ходе расследования пожара в ТЦ

Президент Владимир Путин в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

В ходе этой встречи он сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.

Утром во вторник около областной администрации собралось несколько тысяч человек. Местными жителями высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были ранее озвучены официально. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" - задал президент вопрос главе города.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

Собравшихся граждан, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.