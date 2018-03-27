"Мотовилихинские заводы" – банкрот, введено конкурсное производство

Арабитражный суд Прикамья признал производителя артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" банкротом и на полгода открыл конкурсное производство, передает корреспондент Накануне.RU.

"И.о. конкурсного управляющего назначен Виталий Шемигон. Во время процедуры наблюдения он был временным управляющим. Так как первого собрания кредиторов не было и конкурсного управляющего не выбрали, пока Шемигон будет работать до первого собрания. Его должны провести до 20 апреля", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь предприятия Татьяна Талызина.

Напомним, иск о банкротстве подал ВНИИ "Сигнал". Институт заявил о долге "Мотовилихи" в 32 млн руб.