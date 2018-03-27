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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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"Мотовилихинские заводы" – банкрот, введено конкурсное производство
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Арабитражный суд Прикамья признал производителя артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" банкротом и на полгода открыл конкурсное производство, передает корреспондент Накануне.RU.
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"И.о. конкурсного управляющего назначен Виталий Шемигон. Во время процедуры наблюдения он был временным управляющим. Так как первого собрания кредиторов не было и конкурсного управляющего не выбрали, пока Шемигон будет работать до первого собрания. Его должны провести до 20 апреля", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь предприятия Татьяна Талызина.

Напомним, иск о банкротстве подал ВНИИ "Сигнал". Институт заявил о долге "Мотовилихи" в 32 млн руб.

Мотовилихинские заводы, Мотовилиха(2017)|Фото: enginrussia.ru

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27.03.2018 09:40 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:40 Екб


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"Мотовилихинские заводы" – банкрот, введено конкурсное производство
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