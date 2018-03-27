В Челябинской области прокуратура проверит работоспособность систем сигнализации и пожаротушения в торговых центрах

Прокуратура Челябинской области на основании поручения Генпрокуратуры РФ организовала проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки будут проводиться с участием территориальных органов МЧС России. В центре внимания - наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

"В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования и обеспечено их реальное устранение", - отметили в прокуратуре.

Ранее губернатор Борис Дубровский и глава Челябинска Евгений Тефтелев поручили провести проверки в ТРК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.