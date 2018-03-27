Дело "УФАС против Якоба" продолжит рассматривать другой судья

Арбитражный суд Свердловской области

Александру Якобу, передаёт корреспондент Накануне.RU. к главе администрации Екатеринбурга, передаёт корреспондент

Как следует из документов в картотеке дел суда, 26 марта произошла замена судьи. Ранее, 12 февраля, суд приостановил дело.

Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности. Антимонопольная служба отстаивает интересы предпринимателей города, речь идёт о нестационарных торговых объектах. Поступали жалобы на схему размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы.