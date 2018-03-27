Восемь тел погибших в пожаре в Кемерово пока не найдены

Восемь тел погибших в пожаре пока не найдены в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, выступая на митинге в Кемерово.

"Поступили заявления от граждан о гибели 64 человек, найдены тела только 56 человек", - сказал Чернов.

Напомним, присутствующие на митинге высказали недоверие официальным цифрам. Местные жители требуют раскрыть реальное количество погибших. В ответ Чернов попросил граждан, потерявших родных на пожаре, отправить список погибших на его адрес электронной почты.

За трансляцией происходящего в центре Кемерова можно следить здесь.

В СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.