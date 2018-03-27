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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
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Решетников проверил готовность Прикамья к паводку и лесным пожарам
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Решетников КЧС паводок пожары (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Максим Решетников проверил, насколько регион готов к сезону лесных пожаров и половодью, передает корреспондент Накануне.RU.
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Заседание комиссии Решетников начал с соболезнований семьям погибших о пострадавших в Кемерово. Он пожелал сил и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления – пострадавшим. Губернатор добавил, что важно тщательно проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах Пермского края. В первую очередь, нужно взять на контроль те объекты, где ранее были выявлены нарушения.

Несмотря на затянувшиеся морозы, метеорологи обещают потепление. По словам начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова, основным показателем для паводка является запас воды в снежном покрове. На 26 марта он ниже нормы.

"Мы ожидаем большое влияние на половодье погоды в период активного снеготаяния. По предварительным прогнозам, в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. Уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем", - сказал Смирнов.

Решетников подчеркнул: хоть прогноз и благоприятный, край должен быть готов к любым событиям.

"С одной стороны, зима в этом году была малоснежная. С другой, прошлым летом было много дождей, поэтому есть риски, связанные с водностью рек. Наблюдается приток воды на Камском водохранилище. Поэтому, несмотря на относительно спокойные прогнозы, мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — заявил глав региона.

Решетников КЧС паводок пожары(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко рассказал о принятых в 2017 г. мерах предосторожности. Прошло 10 мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод и повышению безопасности гидротехнических сооружений, из них 8 – по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений прудов и нженерной защиты.

Наибольшую опасность в части возможных аварий представляют ГТС прудов и водохранилищ, а также требующие капитального ремонта или реконструкции защитные дамбы. Из 13 муниципальных ГТС прудов и водохранилищ на трех ремонт начался в 2017 г. В этом году он продолжится, а у еще трех – начнется.

Пожарную безопасность в крае летом обеспечат и за счет усиления материально-технической базы и увеличение персонала. Региональный бюджет даст 45 млн 600 тыс. руб. на специалистов парашютно-десантной пожарной службы, содержание систем наблюдения и связи, 25 млн руб. – на мониторинг пожарной опасности и 20 млн руб. — на противопожарное обустройство лесов.

Кроме того, в этом году дополнительно дадут 61 млн руб. на обновление автопарка, техники и оборудования. Купят 29 машин, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, "УАЗики". Это позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах – в Чусовском на три района и Коми-Пермяцком округе. Проверка готовности региона к пожароопасному сезону завершится к 30 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

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27.03.2018 09:09 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:09 Екб


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Решетников проверил готовность Прикамья к паводку и лесным пожарам
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