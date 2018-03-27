В Челябинске пройдет траурное шествие в память о погибших в Кемерово

в этот день
27.03.18
09:18
В Екб.11:18
СКР: При начале пожара сотрудник ЧОП отключил систему оповещения
Какое из Генконсульств США в РФ закрыть - решат опросом
Студенты МГУ, протестующие против фестиваля болельщиков, обратились к спонсорам ФИФА
Главное
Путин возложил в Кемерово цветы на месте пожара

Тема дня
Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 16
Аналитика
Вся аналитика

"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 289



Новости
27.03.2018 09:04 Мск (11:04 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске пройдет траурное шествие в память о погибших в Кемерово
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

траур память свечи (2011) | Фото:http://old.er.ru

28 марта в Челябинске пройдет траурное шествие "Тишина" в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
Читайте также:

"Данное мирное шествие вне политики…Вместе с друзьями, детьми и семьями в тишине пройдемся вместе к памятнику Учителя и ребенка, установленному на Кировке. Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи и запустим в небо воздушные белые шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса", - рассказал организатор акции, руководитель детского благотворительного фонда "Теплый дом" Михаил Щапов.

Начало акции в 16 часов, сбор у кинотеатра "Знамя".

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.

Другие новости по темам: траурное шествие, акция, ТЦ, пожар, Кемерово,
27.03.2018 09:04 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:04 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске пройдет траурное шествие в память о погибших в Кемерово
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+