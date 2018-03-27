В Челябинске пройдет траурное шествие в память о погибших в Кемерово

28 марта в Челябинске пройдет траурное шествие "Тишина" в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Данное мирное шествие вне политики…Вместе с друзьями, детьми и семьями в тишине пройдемся вместе к памятнику Учителя и ребенка, установленному на Кировке. Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи и запустим в небо воздушные белые шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса", - рассказал организатор акции, руководитель детского благотворительного фонда "Теплый дом" Михаил Щапов.

Начало акции в 16 часов, сбор у кинотеатра "Знамя".

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.