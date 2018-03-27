Прокурор Перми: обеспечить землей всех многодетных получится только через 100 лет

Прокурор Перми Андрей Назаров назвал провальной работу администрации города по формированию земельных участков для многодетных семей. По словам представителя надзорного ведомства, плановые показатели фактически не выполнены, предоставлены лишь 41 земельный участок. Такими темпами, по словам прокурора, обеспечить многодетные семьи земельными участками получится только через 100 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее заявление прозвучало на сегодняшнем заседании Пермской городской думы. Парламентарии в рамках часа депутата заслушали информацию прокурора о состоянии законности в Перми в 2017 г.

"Пять тысяч семей земельными участками в Перми мы обеспечить не можем. Это будет переходить из года в год", - отметил депутат городской думы Алексей Грибанов и поинтересовался, что предлагает прокуратура для ускорения данного процесса. Андрей Назаров предложил депутатам поработать над возможностью предоставления компенсаций, вместо земельных участков. Также прокурор остановился на других проблемных сферах: переселение из ветхого и аварийного жилья, газификация частного сектора. Больше всего проблем, по словам Андрея Назарова, в сфере ЖКХ.

"Проблемы в сфере ЖКХ остаются одними из самых злободневных, о чем свидетельствует вал обращений граждан по данной тематике в органы прокуратуры. Нерешенной проблемой остается огромная задолженность за поставленные коммунальные ресурсы. Без ложной скромности - благодаря мерам прокурорского реагирования, ее темп удается не только сдерживать, но и уменьшать. По состоянию на 1 января 2018 г. просроченная задолженность управляющих компаний снижена до 5,5 млрд руб. Ранее она составляла больше 7 млрд руб", - доложил прокурор.

Заслушав информацию, депутаты приняли ее к сведению.