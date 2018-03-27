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общество  |  комментариев: 16
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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Судебные тяжбы сходят на нет? Сотрудницы УВЗ отказались от исков
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(2003) | Фото

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила прекращено производство по иску НПС «Солидарность» к корпорации УВЗ в интересах двух маляров участка цеха изготовления цистерн, передает корреспондент Накануне.RU. Разбирательство прекращено, так как истцы Коротких и Гончаренко отказались от иска.

Судя по всему, череда судебных дел с участием НПС «Солидарность» сходит на нет.

Накануне.RU писало о целой серии судебных тяжб, которые НПС «Солидарность» затевала в отношении "Уралвагонзавода". Суть претензий был а том, чтобы признать пересмотренные нормы труда и расценок на операцию «покраска» необоснованными, а пострадавшим от этих расценок еще и выплатить компенсацию морального вреда. Еще одна судебная история преследовала цель - обязать УВЗ произвести перерасчет заработной платы каждому из истцов с января по декабрь 2017 года.

правосудие суд фемида приговор(2011)|Фото: Накануне.ru

Предварительное судебное слушание гражданского дела состоялось 23 января 2018 года. Тогда председатель профсоюза «Солидарность» Димитров почему-то не поприсутствовал на оглашении решения. По определению суда, а также в соответствии с ходатайством юристов УВЗ, производство по этому делу было приостановлено до принятия решения по ранее поданному иску в интересах тех же работниц.

И по нему решение суда оказалось не в пользу «Солидарности». Дзержинский районный суд в ходе заседания отказал в иске независимому профсоюзу, который хотел обязать "Уралвагонзавод" представить интересующие документы в отношении маляров Коротких и Гончаренко.

В итоге, до судебного заседания по приостановленному иску о пересмотре нормы труда и расценок на операцию «покраска» дело так и не дошло. Скорее всего, заводчанки просто поняли бесперспективность судебных тяжб.

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27.03.2018 08:43 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
10:43 Екб


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Судебные тяжбы сходят на нет? Сотрудницы УВЗ отказались от исков
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