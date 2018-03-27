Судебные тяжбы сходят на нет? Сотрудницы УВЗ отказались от исков

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила прекращено производство по иску НПС «Солидарность» к корпорации УВЗ в интересах двух маляров участка цеха изготовления цистерн, передает корреспондент Накануне.RU. Разбирательство прекращено, так как истцы Коротких и Гончаренко отказались от иска.

Судя по всему, череда судебных дел с участием НПС «Солидарность» сходит на нет.

Накануне.RU писало о целой серии судебных тяжб, которые НПС «Солидарность» затевала в отношении "Уралвагонзавода". Суть претензий был а том, чтобы признать пересмотренные нормы труда и расценок на операцию «покраска» необоснованными, а пострадавшим от этих расценок еще и выплатить компенсацию морального вреда. Еще одна судебная история преследовала цель - обязать УВЗ произвести перерасчет заработной платы каждому из истцов с января по декабрь 2017 года.

Предварительное судебное слушание гражданского дела состоялось 23 января 2018 года. Тогда председатель профсоюза «Солидарность» Димитров почему-то не поприсутствовал на оглашении решения. По определению суда, а также в соответствии с ходатайством юристов УВЗ, производство по этому делу было приостановлено до принятия решения по ранее поданному иску в интересах тех же работниц.

И по нему решение суда оказалось не в пользу «Солидарности». Дзержинский районный суд в ходе заседания отказал в иске независимому профсоюзу, который хотел обязать "Уралвагонзавод" представить интересующие документы в отношении маляров Коротких и Гончаренко.

В итоге, до судебного заседания по приостановленному иску о пересмотре нормы труда и расценок на операцию «покраска» дело так и не дошло. Скорее всего, заводчанки просто поняли бесперспективность судебных тяжб.