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26.03.2018
общество  |  комментариев: 16
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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Новости
27.03.2018 08:45 Мск (10:45 Екб)
общество | Курганская область
И директор, и бухгалтер. В Кургане приставы в ходе проверки фирмы нашли скрывавшуюся от них должницу
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В ходе проверки документации фирмы судебные приставы в Кургане выявили долгое время скрывавшуюся от них должницу.
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Проверяя бухгалтерии организаций и предприятий, судебные приставы выясняют, насколько правильно и своевременно удерживаемые из зарплаты должников деньги перечисляются взыскателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

В ходе одной из таких проверок в одной из фирм приставы нашли нарушения в перечислении части зарплаты одного из сотрудников, которая направлялась в счет алиментов. Разбираясь в ситуации, судебные приставы выяснили, что допустившая нарушения бухгалтер одновременно является директором организации, да к тому же долгое время скрывавшейся от них должницей.

"В отношении нее возбуждено два исполнительных документа по взысканию задолженности в пользу юридических лиц на сумму почти 1,5 млн рублей. Вместо того, чтобы постараться оплатить долги, гражданка сознательно избегала общения с приставами. Однако встрече все-таки суждено было состояться. Тут же проверив имущественное положение должницы, судебные приставы выяснили, что ей принадлежат несколько земельных участков, на которые после получения необходимых документов будет наложен арест. Пока же взыскание обращено на доходы женщины от предпринимательской деятельности, благо у судебных приставов была возможность внимательно изучить ее бухгалтерскую документацию", - добавили в ведомстве.

За допущенные нарушения в перечислении денежных средств из зарплаты сотрудника должница привлечена к административной ответственности.

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27.03.2018 08:45 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:45 Екб


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И директор, и бухгалтер. В Кургане приставы в ходе проверки фирмы нашли скрывавшуюся от них должницу
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