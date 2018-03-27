Тулеев пообещал лично принять родственников погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом глава региона заявил в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП, проведенного президентом Владимиром Путиным.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", - сказал Тулеев.

Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.

Как передает "Интерфакс", Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, ранее в ходе совещания Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Напомним, родственники пропавших и пострадавших при пожаре обвинили местных чиновников в бездействии.

Сегодня в Кемерове проходит митинг, местные жители требуют раскрыть всю информацию о числе погибших. Также звучат призывы об отставке Тулеева. Ранее возмущение у людей вызвал тот факт, что губернатор не приехал на место трагедии.