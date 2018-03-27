Глава МИД Великобритании: Западные страны хотели бы дружить с Россией

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с ее народом.

"Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий, - прим.)", - приводит слова Джонсона РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, ранее председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о бойкоте чемпионата мира по футболу английскими чиновниками. Он предложил рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России понятия "информационной войны".