Четверо российских дипломатов будут высланы из Канады за 10 дней

Ещё одной страной, готовящей выдворение российских дипломатов, стала Канада. Как передаёт ТАСС, министр транспорта Канады Марк Гарно, дипломаты из РФ должны покинуть это государство в течение десяти дней. При этом он заявил, что ряд работников посольства в Оттаве и генконсульства в Монреале некоторое время находились под наблюдением, однако от подробных комментариев канадское внешнеполитическое ведомство воздержалось.

Вчера министр иностранных дел Канады Христя Фриланд рассказала о том, что высылка четверых российских дипломатов связана с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По её мнению, дипломаты могут быть связаны с российскими разведывательными службами.

Напомним, после того как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своём твиттере опрос, предложив в нём пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной мерыю