Очередную попытку въезда в Россию приверженца радикального ислама пресекли в Зауралье

Сотрудники ФСБ в пункте пропуска "Петухово" в Зауралье выявили 38-летнего уроженца Центральной Азии, въезд которому на территорию России был не разрешен бессрочно в связи с причастностью к экстремистской деятельности.

С 1998 по 2016 годы иностранец проживал на территории России в Иркутской и Московской областях, где вел активную работу по распространению идеологии радикального ислама среди представителей мусульманского сообщества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2016 году иностранец был выдворен с территории России, после этого он жил на территории государств Центральной Азии, по-прежнему придерживаясь радикальных взглядов в исламской религии.

Мужчину в очередной раз не пустили в Россию.