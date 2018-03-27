Цена трамвайной ветки Екатеринбург - Верхняя Пышма поднялась почти на 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге объявлен повторный аукцион на строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма.

Напомним, что ранее конкурс должен был пройти 12 марта, но он не состоялся, потому что единственная поданная заявка от УГМК была отклонена. Аукционная комиссия посчитала, что заявка от АО "Инженерно-строительный центр УГМК" не соответствует заявленным требованиям.

Сейчас департамент госзакупок Свердловской области объявил новый конкурс, только цена на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети и трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой возросла на 96 млн руб. Раньше заявленная цена составляла 2 млрд 124 млн руб., а сейчас – 2 млрд 220 млн руб.

Подрядчику предстоит до 15 декабря 2020 года снести зеленые насаждения на участке протяженностью 17 километров, обновить инженерные сети, расположенные по оси будущей трамвайной ветки, проложить рельсы и провести контактную сеть, а также оборудовать тяговые подстанции, установить светофоры и системы видеонаблюдения и мониторинга транспортных потоков.

Итоги конкурса подведут 16 апреля.

Отметим, что в начале марта губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственную группу проекта, в которую вошли 13 человек.