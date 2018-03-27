Депутатам Пермской городской думы представили главу администрации Орджоникидзевского района

На сегодняшнем заседании Пермской городской думы депутатам был представлен глава администрации Орджоникидзевского района Перми. Им стал Евгений Карабатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Евгений Карабатов закончил Пермскую сельскохозяйственную академию. С 2003 г. работал в администрации Орджоникидзевского района на разных должностях. До назначения занимал пост исполняющего обязанности главы администрации района. Ранее занимал должность заместителя главы администрации района. Руководил общим, юридическим, организационным отделом.