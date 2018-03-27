В Красноярске задержаны девять участников террористической ячейки

Сотрудники ФСБ РФ совместно с полицейскими и работниками Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки, которые называли себя представителями "Красноярского джамаата" - группы, связанной с международными террористическими организациями. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по региону сообщает ТАСС.

Были задержаны три организатора и шесть участников ячейки. Работники спецслужб и правоохранительных органов провели обыски по 16 адресам, в том числе в местах проживания членов группировки.

Следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

У задержанных были изъяты запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также учебники по минно-взрывному делу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ФСБ задержала четверых ямальцев - участников "спящей ячейки" запрещенного в России "Исламского государства".