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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
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"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
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Минтранс РФ утвердил порядок переговоров для обсуждения условий концессионного соглашения по созданию ВСМ Челябинск – Екатеринбург
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ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

Утвержден порядок переговоров между минтрансом РФ и хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль" для обсуждения условий концессионного соглашения по созданию ВСМ, сообщили Накануне в пресс-службе губернатора.
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Борис Дубровский рассказал, что министр транспорта России Максим Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения в отношении предполагаемых к созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта УВСМ "Челябинск-Екатеринбург".

"Также утвержден порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль" для обсуждения условий концессионного соглашения. Считаю это важным шагом на пути реализации нового мега-проекта", - подчеркнул он.

"Решение о том, что УВСМ важна и нужна государству, принято. Но на каких условиях проект будет реализовываться (с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государству, регионам будет приносить эта дорога), – до 30 сентября мы должны прийти к единому мнению и принять решение", – рассказал заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Завтра Борис Дубровский примет участие в заседании коллегии Министерства транспорта РФ, где выступит с докладом по вопросам, связанным с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Речь пойдет о подготовке аэропортовой инфраструктуры.

По словам вице-губернатора, будут рассмотрены вопросы строительства перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов.

"Работа ведется, но губернатор Борис Дубровский планирует обратиться к министру транспорта РФ о его личном кураторстве этого проекта", – добавил Руслан Гаттаров.

Напомним, в начале марта ВСМ Челябинск – Екатеринбург включена в схему территориального планирования в области федерального транспорта. Трасса железнодорожной магистрали пройдёт через город Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ Челябинской области.

ВСМ Челябинск - Екатеринбург(2018)|Фото: пресс-служба минэкономразвития Челябинской области

В рамках проекта предусмотрена реконструкция вокзалов Екатеринбурга, Челябинска, станции Шарташ, а также строительство станций Кольцово-УВСМ, Сысерть-УВСМ, Снежинск-УВСМ, Сулейманово-УВСМ и Баландино-УВСМ. Также предполагается строительство основного депо Тракторстрой-УВСМ.

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах Баландино и Кольцово.

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27.03.2018 08:24 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:24 Екб


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Минтранс РФ утвердил порядок переговоров для обсуждения условий концессионного соглашения по созданию ВСМ Челябинск – Екатеринбург
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