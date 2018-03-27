В Центробанке назвали сумму ущерба от финансовых пирамид

В 2017 г. ущерб от деятельности финансовых пирамид составил около 1 млрд руб. Годом ранее сумму была вдвое больше - порядка 2 млрд руб., подсчитали в Центральном банке.

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В 2017 г. Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора. В 2016 г. выявлено 180 таких организаций, в 2015 г. - 200. При этом два года назад ущерб от пирамид оценивался в 5,5 млрд руб.

Мошенников, специализирующихся на незаконном привлечении средств населения, ЦБ выявляет с 2014 г. Уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид была введена в мае 2016 г. Признанные виновными по этой статье могут быть приговорены к штрафу до 1,5 млн руб. или лишению свободы на срок до шести лет.

Как сообщало Накануне.RU, вчера СМИ сообщили о смерти создателя одной из самых известных в России пирамид МММ Сергея Мавроди.