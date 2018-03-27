На Ямале из-за метели закрыты три зимника

Метель парализовала работу трех ямальских зимников – они закрыты, передает корреспондент Накануне.RU.

Запрещен проезд любого транспорта по зимникам "Салехард – Надым", "Уренгой – Красноселькуп", "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале".

"Подрядчики расчищают проезжую часть. Утром на сезонные трассы вышла дополнительная техника – всего работают 35 машин. Погода пока не позволяет обеспечить безопасные условия движения, но как только метель стихнет, зимники снова откроются", - рассказали специалисты дорожной дирекции ЯНАО.

Сегодня обеспечен проезд только по зимнику "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)", где открыто движение для всех видов авто общей массой до 30 т, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.