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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 16
Аналитика
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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Новости
27.03.2018 08:16 Мск (10:16 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
На Ямале из-за метели закрыты три зимника
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Зима на Ямале, холода, суровая зима на Ямале, мороз, морозы, холод на Ямале (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Метель парализовала работу трех ямальских зимников – они закрыты, передает корреспондент Накануне.RU.
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Запрещен проезд любого транспорта по зимникам "Салехард – Надым", "Уренгой – Красноселькуп", "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале".

"Подрядчики расчищают проезжую часть. Утром на сезонные трассы вышла дополнительная техника – всего работают 35 машин. Погода пока не позволяет обеспечить безопасные условия движения, но как только метель стихнет, зимники снова откроются", - рассказали специалисты дорожной дирекции ЯНАО.

Сегодня обеспечен проезд только по зимнику "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)", где открыто движение для всех видов авто общей массой до 30 т, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

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27.03.2018 08:16 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
10:16 Екб


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На Ямале из-за метели закрыты три зимника
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