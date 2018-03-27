Следователи начали проверку инцидента в детсаду Кургана, где воспитательница толкнула в сугроб девочку

Следователи Кургана начали доследственную проверку по факту инцидента, который произошел в детсаду №142 города, где воспитательница толкнула в сугроб девочку.

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В ходе проверки предстоит детально установить и оценить фактические обстоятельства произошедшего, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, после чего принято законное процессуальное решение", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кургане в детском саду №142 в 5 микрорайоне Заозерного произошел вопиющий случай произвола воспитателя учреждения - женщина толкнула в сугроб ребенка из своей группы, которая не хотела возвращаться после прогулки в садик, после чего развернулась и ушла.