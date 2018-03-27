МЧС: Работы на месте пожара в Кемерове планируется завершить в течение суток

Работы на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове планируется завершить в течение суток, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

По его словам, здание при пожаре было деформировано, поведены несущие конструкции наружных стен, поэтому, опасность для жизни спасателей сохраняется, но уже в меньшей степени, чем было ранее, в связи с тем что часть конструкций демонтированы и вынесены. "Думаю, что до конца текущих суток мы постараемся закончить работы", -сказал Аксенов.

Он отметил, что второй, третий и четвертый этажи здания расчищены на 90%, работы ведутся круглосуточно, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, снесут. Соответствующее проектное решение по сносу сгоревшего здания поручил подготовить глава МЧС Владимир Пучков.