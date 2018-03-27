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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 16
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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Путин на совещании в Кемерово: Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица
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Владимир Путин, Кемерово, ТЦ &quot;Зимняя вишня&quot;, возложение цветов (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - цитирует Путина РИА Новости.

Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Он отметил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.

Напомним, ранее в ходе совещания Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.



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Путин на совещании в Кемерово: Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица
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