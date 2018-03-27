Путин на совещании в Кемерово: Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - цитирует Путина РИА Новости.

Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Он отметил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.

Напомним, ранее в ходе совещания Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.