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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 16
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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Новости
27.03.2018 07:54 Мск (09:54 Екб)
экономика | Центральный ФО
"Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"
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Промсвязьбанк (2018) | Фото: Wologda.ru

Санируемый ФКБС "Промсвязьбанк" потребовал в Арбитражном суде Москвы отменить сделку на 697,1 млн руб. по переуступке прав требования по кредиту банком "Возрождение" "Автовазбанку" (является "дочкой ПСБ, формально у него на санации).
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Как заявил в понедельник в суде представитель ПСБ, "Автовазбанк" приобрел права требования у "Возрождения" по цене около 700 млн руб., но реальная их стоимость составляет 10% от номинальной. "Таким образом, Автовазбанку был причинен ущерб",— приводит его слова "Коммерсант".

По данным источников издания, сделка была совершена в начале осени 2017 г. прежним руководством ПСБ, когда банк еще был в собственности братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В то время шла передача целого ряда активов из ПСБ на баланс "Возрождения", тогда родственной ему кредитной организации.

Как сообщало Накануне.RU, временная администрация в ПСБ была введена в декабре 2017 г. Вместе с другими крупными кредитными организациями, санировать банк Ананьевых взялся Фонд консолидации банковского сектора. Позднее было принято решение о создании на базе ПСБ банка для гособоронзаказа. Президент России Владимир Путин утвердил план национализации кредитной организации.

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27.03.2018 07:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.03.2018 11:06 Мск
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"

Ранее 24.01.2018 12:00 Мск
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"Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"
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