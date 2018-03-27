"Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"

Санируемый ФКБС "Промсвязьбанк" потребовал в Арбитражном суде Москвы отменить сделку на 697,1 млн руб. по переуступке прав требования по кредиту банком "Возрождение" "Автовазбанку" (является "дочкой ПСБ, формально у него на санации).

Как заявил в понедельник в суде представитель ПСБ, "Автовазбанк" приобрел права требования у "Возрождения" по цене около 700 млн руб., но реальная их стоимость составляет 10% от номинальной. "Таким образом, Автовазбанку был причинен ущерб",— приводит его слова "Коммерсант".

По данным источников издания, сделка была совершена в начале осени 2017 г. прежним руководством ПСБ, когда банк еще был в собственности братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В то время шла передача целого ряда активов из ПСБ на баланс "Возрождения", тогда родственной ему кредитной организации.

Как сообщало Накануне.RU, временная администрация в ПСБ была введена в декабре 2017 г. Вместе с другими крупными кредитными организациями, санировать банк Ананьевых взялся Фонд консолидации банковского сектора. Позднее было принято решение о создании на базе ПСБ банка для гособоронзаказа. Президент России Владимир Путин утвердил план национализации кредитной организации.