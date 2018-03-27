В Екатеринбурге директор УК предстанет перед судом за смерть девочки, засыпанную снегом

В отношении директора ООО "Первая Управляющая компания" утвердили обвинительное заключение. Женщина обвиняется в нарушении правил безопасности при уборке снега, в результате чего погибла 10-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водитель экскаватора 4 февраля 2016 года во дворе дома № 69 "а" по ул. Рощинская сбросил снег из ковша на маленькую девочку, которая играла во дворе. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице от гипоксии головного мозга.

По версии следствия, обвиняемая, действуя по просьбе директора ООО "Первая Управляющая Компания", приняла решение по уборке снега на этой территории. Для этого был заключен соответствующий договор с ООО "Технологии строительства", который обязывает субарендаторора соблюдать правила безопасности.

При вывозе снега сигнальные ограждения не были установлены.

Уголовное дело направлено в суд. При этом, родители погибшей девочки настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.

Женщина может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.

Необходимо отметить, что водитель экскаватора ранее уже отбывал срок в тюрьме, в мае 2016 года по его неосторожности погиб человек.