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общество  |  комментариев: 16
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 3
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В Екатеринбурге директор УК предстанет перед судом за смерть девочки, засыпанную снегом
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В отношении директора ООО "Первая Управляющая компания" утвердили обвинительное заключение. Женщина обвиняется в нарушении правил безопасности при уборке снега, в результате чего погибла 10-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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Водитель экскаватора 4 февраля 2016 года во дворе дома № 69 "а" по ул. Рощинская сбросил снег из ковша на маленькую девочку, которая играла во дворе. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице от гипоксии головного мозга.

По версии следствия, обвиняемая, действуя по просьбе директора ООО "Первая Управляющая Компания", приняла решение по уборке снега на этой территории. Для этого был заключен соответствующий договор с ООО "Технологии строительства", который обязывает субарендаторора соблюдать правила безопасности.

При вывозе снега сигнальные ограждения не были установлены.

Уголовное дело направлено в суд. При этом, родители погибшей девочки настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.

Женщина может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.

Необходимо отметить, что водитель экскаватора ранее уже отбывал срок в тюрьме, в мае 2016 года по его неосторожности погиб человек.

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27.03.2018 07:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


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В Екатеринбурге директор УК предстанет перед судом за смерть девочки, засыпанную снегом
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