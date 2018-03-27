После трагедии в Кемерово в Югре проверят, насколько безопасно находиться в местных ТРЦ

В Югре из-за трагедии в Кемерово проверят все торговые центры региона, передает корреспондент Накануне.RU.

План проверок утвержден 26 марта заместителем губернатора Дмитрием Шаповалом и начальником окружного управления МЧС Александром Тиртокой. Надзиратели будут изучать, как соблюдаются требования пожарной безопасности. Особое внимание уделят наличию и исправности систем противопожарной защиты, огнетушителей, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также содержанию эвакуационных путей и выходов. Проверят готовность сотрудников торговых центров к действиям в обстановке чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Напомним, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" началось около полудня 25 марта. Погибли 64 человека. Сегодня в регионе начался трехдневный траур.