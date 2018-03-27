"МегаФон" подал в ФАС ходатайство о покупке "Связного"

"Мегафон" обратился в ФАС с ходатайством о приобретении "Связного". Ходатайство подано через кипрскую компанию "Лефборд Инвестментс Лимитед", ее рассмотрение пройдет до 21 мая.

Представитель "Мегафона" сообщил, что компания и группа SLV Олега Малиса обсуждает сделку по объединению бизнесов "Связного" (контролируется SLV) и "Евросети", может стать миноритарием объединенной компании, пишут РИА Новости.

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.