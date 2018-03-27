Митинг в Кемерово: мэр предложил жителям самим осмотреть морги и сгоревший ТЦ

Мэр Кемерово Илья Середюк отправил группу горожан на "инспекцию" моргов, передает РИА Новости.

Жители Кемерова собрались во вторник утром у здания областной администрации. Люди требуют рассказать правду об официальном количестве жертв в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Около 4 тысяч человек собрались недалеко от здания администрации и требуют отставки Амана Тулеева", - сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее Середюк, комментируя появившиеся в соцсетях слухи о якобы заниженном числе погибших, предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

Вице-губернатор Сергей Цивилев в свою очередь предложил гражданам, у которых есть данные о якобы пропавших взрослых и детях, не вошедших в официальную статистику, подавать эти имена в областную администрацию.

На акции, которая с площади Советов переместилась к областной администрации, мэр предложил горожанам, не верящим в официальные данные о погибших, выдвинуть пять делегатов "для проверки". Середюк затем выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в муниципальный автобус.

"Я уже предупредил в морге, езжайте и проходите напрямик", - сказал он.

Как передает "Интерфакс", изначально на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать "Правду!" и "В отставку!".

За трансляцией происходящего в центре Кемерова можно следить здесь.

Как сообщалось, утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", где в воскресенье произошел пожар, унесший, по официальным данным, 64 жизни.