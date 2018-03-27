Возбуждено административное дело из-за загрязнения реки Кама в Пермском крае

Управление Росприроднадзора по Пермскому краю возбудило дело об административном нарушении из-за аварии на канализационной насосной станции в Добрянке, в результате которой в Каму попали сточные воды, сообщили Накануне.RU в Росприроднадзоре.

Проводится расследование по статье нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение.

26 марта на место происшествия выехал государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды. Было установлено, что предположительной причиной излива стоков был порыв на сети КНС-7 эксплуатируемой "Уралводоканалом". Специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю взяли пробы воды на реке. Результаты анализа проб воды будут готовы к концу недели. После этого можно будет делать выводы об экологическом ущербе.

В администрации Добрянки сообщили, что водозабор находится выше по течению, и попадание стоков в водный объект не скажется на качестве питьевой воды.

Напомним, авария произошла вечером 25 марта. О ней сообщил местный житель. Выход стоков был прекращен силами "Уралводоконала" около часа ночи. Сотрудники компании проводят работы по устранению последствий аварии.