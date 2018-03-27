Транспортные следователи разбираются в обстоятельствах схода вагонов грузового поезда в Свердловской области

Транспортные следователи начали проверку по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительным данным, 26 марта в 20 часов 20 минут по местному времени на станции Билимбай произошел скат грузовых вагонов с подъездного пути коммерческого предприятия в количестве 20 штук на выставочный путь станции, из которых девять сошли с рельс, а пять вагонов, груженые щебнем, опрокинулись.

"Движение поездов по главному пути было приостановлено, а затем возобновлено по четному пути. В результате происшествия произошел обрыв контактного провода и повреждение около 100 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего, а также стоимость причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, последствия схода ликвидируют два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги.