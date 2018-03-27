Путин о трагедии в Кемерово: Мы потеряли столько людей из-за преступной халатности и разгильдяйства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - цитирует Путина РИА Новости.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21-го погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения.

Напомним, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" произошло около полудня 25 марта. Погибли 64 человека. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.