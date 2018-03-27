На Южном Урале включат сирены

На Южном Урале состоится проверка системы оповещения населения.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, 28 марта будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Такие проверки проводятся каждый год.

Жители области в течение пяти минут будут слышать звучание электросирен, который означает "Внимание всем!". По словам спасателей, в этот момент предпринимать какие-либо действия не следует.

Сигнал "Внимание всем!" существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подаётся сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий.

Каждый житель области должен знать о существовании такого сигнала и, услышав звуки электросирен, немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Проверка системы оповещения начнется 28 марта в 13.40 часов в 308 населенных пунктах области.