Путин возложил в Кемерово цветы на месте пожара

Президент России Владимир Путин утром во вторник прилетел в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания. Также президент в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания, сообщает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о прибытии президента Владимира Путина в Кемерово.

"Пока нет. Неправда", - ответил пресс-секретарь на вопрос, правдивы ли эти сообщения. О том, что глава государства прибыл в Кемерово, сообщили несколько российских СМИ, которые сослались на данные о местонахождении президентского самолета на сайте Flightradar24.

Также о прилете Путина в Кемерово написал в своем официальном Facebook главный редактор радио "Говорит Москва" Сергей Доренко, сообщает газета "Ведомости".

Напомним, к Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.