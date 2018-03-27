Южнокорейский исполнитель хита "Gangnam style" может отправиться на гастроли в КНДР

Сеул стремится организовать выступления в Пхеньяне известного южнокорейского рэпера PSY, который стал знаменит во всем мире благодаря хиту "Gangnam style".

Как сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на источники в правительстве РК, PSY может выступить на концертах с участием артистов из Южной Кореи, которые пройдут в столице Северной Кореи с 31 марта по 3 апреля.

Как ожидается, гастроли в КНДР отправится группа из 160 человек, среди которых популярная поп-группа Red Velvet, а также певица Сохен, сообщает "Интерфакс".

Напомним, рэпер PSY стал известным во всем мире в 2012 году. Тогда его видеоклип "Gangnam style" набрал более 1,5 млрд просмотров на YouTube.