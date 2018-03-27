Посольство РФ в США устроило опрос о том, какое из Генконсульств США в России стоит закрыть

Российское посольство в США предложило пользователям Twitter выбрать, какое из американских Генконсульств в России следует закрыть в ответ на объявленные меры Вашингтона в отношении Москвы.

Соответствующее голосование открыто в официальном Twitter посольства. "Администрация США объявила о закрытии Генконсульства России в Сиэттле. Какое из американских Генконсульств в России закрыли бы вы, если бы вы могли выбирать?" — говорится на странице дипмиссии.

При этом для голосования предложено три варианта: Генконсульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В данный момент проголосовало почти 17 тыс. человек. Большинство голосов отдано за Генконсульство в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, США высылают из страны 60 российских дипломатов.