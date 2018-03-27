В Первоуральске ликвидируют последствия схода вагонов со щебнем

Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа.

Как сообщили Накануне.RUв ГУ МВД по Свердловской области, в результате аварии сошли с рельс восемь вагонов с щебнем, при этом четыре вагона опрокинулись. Пострадавших в результате железнодорожного происшествия нет. На месте работает оперативная группа спасателей.

В результате инцидента были задержаны пригородные поезда №7240 сообщением Шаля – Екатеринбург - Пассажирский, №7239 сообщением Екатеринбург - Пассажирский – Шаля (пассажиров доставили автобусами к месту назначения), №7237 сообщением Екатеринбург - Пассажирский – Шаля. Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов №71 Екатеринбург – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва, №13 Новокузнецк - Санкт-Петербург и №191 Челябинск - Санкт-Петербург.