Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом информация о деталях визита не сообщается. Ранее агентство Kyodoсо ссылкой на дипломатические источники сообщило, что неназванный представитель Северной Кореи, вероятно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в Пекине, куда он прибыл 26 марта на бронепоезде. Именно это средство передвижения предпочитал использовать отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал КНР.

По данным Kyodo, главная цель этого визита - улучшение отношений с Китаем, поскольку в последнее время они охладели на фоне усиления санкций со стороны Пекина из-за развития северокорейской ракетно-ядерной программы, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.