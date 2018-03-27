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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 9
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
27.03.2018 02:32 Мск (04:32 Екб)
политика | За рубежом
Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде
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Ким Чен Ын (2017) | Фото: newsnn.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай.
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом информация о деталях визита не сообщается. Ранее агентство Kyodoсо ссылкой на дипломатические источники сообщило, что неназванный представитель Северной Кореи, вероятно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в Пекине, куда он прибыл 26 марта на бронепоезде. Именно это средство передвижения предпочитал использовать отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал КНР.

По данным Kyodo, главная цель этого визита - улучшение отношений с Китаем, поскольку в последнее время они охладели на фоне усиления санкций со стороны Пекина из-за развития северокорейской ракетно-ядерной программы, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.

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27.03.2018 02:32 Мск | Денис Линов
04:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 16:31 Мск
Южная Корея намерена собрать трёхсторонний саммит с КНДР и США








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Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде
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