Испытания второго экземпляра российского лайнера МС-21 пройдут в апреле

Испытания второго опытного российского самолета МС-21-300 запланированы на апрель, летные — на май.

Об этом сообщил представитель Иркутского авиационного завода, где ведется сборка лайнера. 25 марта второй экземпляр из цеха окончательной сборки передан по технологическому циклу на летно-испытательное подразделение, сообщает РИА "Новости".

Напомним, свой первый полет лайнер МС-21 выполнил в мае 2017 года.

Раннее сообщалось, что заводе проводится подготовка к запуску в серийное производство МС-21. Это произойдет в 2019 году. По словам вице-премьера, самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.