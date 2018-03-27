Протестующие в Коломне выпустили пустые московские мусоровозы

Протестующие в Коломне местные жители решили выпустить пустые московские мусоровозы с полигона.

Как говорится в заявлении активистов, размещенном в соцсетях, это сделано "не смотря на то, что глава города Денис Лебедев не сдержал данное им обещание дать опровержение своего интервью каналу 360, которое не содержало ни слова правды".

За то, чтобы выпустить мусоровозы, проголосовало большинство коломчан. Люди решили, что водители не должны страдать из-за чиновников, честность которых вызывает сомнение, - говорится в сообщении.

Тем временем, протестующие подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля в столице митинга "За чистый воздух". Предполагаемое количество участников акции - 2 тыс. человек.

На митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов Московской области за отказ от устаревшей, не обеспечивающей современные экологические стандарты технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора, а также будут выдвинуты требования о закрытии мусорных полигонов в Московской области.

Напомним, недовольство местных жителей вызывает то, на что свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.