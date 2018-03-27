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26.03.2018
общество  |  комментариев: 9
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
27.03.2018 01:24 Мск (03:24 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Протестующие в Коломне выпустили пустые московские мусоровозы
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Мусоровозы, заблокированные под Коломной (2018) | Фото: vk.com/bestkolomna

Протестующие в Коломне местные жители решили выпустить пустые московские мусоровозы с полигона.
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Как говорится в заявлении активистов, размещенном в соцсетях, это сделано "не смотря на то, что глава города Денис Лебедев не сдержал данное им обещание дать опровержение своего интервью каналу 360, которое не содержало ни слова правды".

За то, чтобы выпустить мусоровозы, проголосовало большинство коломчан. Люди решили, что водители не должны страдать из-за чиновников, честность которых вызывает сомнение, - говорится в сообщении.

Тем временем, протестующие подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля в столице митинга "За чистый воздух". Предполагаемое количество участников акции - 2 тыс. человек.

На митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов Московской области за отказ от устаревшей, не обеспечивающей современные экологические стандарты технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора, а также будут выдвинуты требования о закрытии мусорных полигонов в Московской области.

Напомним, недовольство местных жителей вызывает то, на что свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.

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27.03.2018 01:24 Мск | Денис Линов
03:24 Екб


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Протестующие в Коломне выпустили пустые московские мусоровозы
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