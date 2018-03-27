Задержан пятый подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ Кемерово, отключивший сигнализацию

В Кемерово задержан охранник торгового центра "Зимняя вишня", который при получении сигнала о возгорании в помещении отключил систему оповещения.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко, на данный момент задержаны пятеро подозреваемых, в том числе - сотрудник ЧОПа.

Уже допрошены технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Как сообщил РИА "Новости" специалист по уголовному праву Алексей Синицын, задержанному охраннику может грозить срок до семи лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.