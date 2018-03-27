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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 9
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Задержан пятый подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ Кемерово, отключивший сигнализацию
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(2005) | Фото: www.sowa.ru

В Кемерово задержан охранник торгового центра "Зимняя вишня", который при получении сигнала о возгорании в помещении отключил систему оповещения.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко, на данный момент задержаны пятеро подозреваемых, в том числе - сотрудник ЧОПа.

Уже допрошены технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Как сообщил РИА "Новости" специалист по уголовному праву Алексей Синицын, задержанному охраннику может грозить срок до семи лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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27.03.2018 00:51 Мск | Денис Линов
02:51 Екб


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Задержан пятый подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ Кемерово, отключивший сигнализацию
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