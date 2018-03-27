В СКР прокомментировали секретность при выдаче тел жертв пожара в Кемерово

Следственный комитет России прокомментировал сообщения о том, что тела погибших во время пожара в торговом центре Кемерово якобы отдают близким лишь при подписании "бумаги о соблюдении секретности".

Как сообщает СК в Telegram-канале, подписание подобного рода документов "предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших".

В ведомстве отметили, что данная процедура не мешает проводить опознание и выдавать тела родственникам погибших.

Также в СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой, при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.