Собственник сейнера "Норд" назвал незаконным арест судна

Собственник рыболовецкого сейнера "Норд" назвал незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно в Азовском море.

Как ранее сообщало Накануне.RU, это произошло вчера в 15 милях от Обиточной косы. На борту находился экипаж из десяти человек.

"Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ", — цитирует ТАСС представителя владельца керченского рыбколхоза имени Первого мая (собственника сейнера, — прим.).

По его словам, все члены экипажа на данный момент находятся на борту сейнера.

"Сегодня до конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий", — добавил представитель рыбколхоза.