Украина высылает российских дипломатов. Порошенко объявил о заморозке дипотношений

Украина высылает из страны 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко.

"Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся. Ибо, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал он в Facebook.

Далее Порошенко разразился набором привычных обвинений в адрес России и пригрозил увеличением давления, "включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций".

Глава МИД Украины Павел Климкин также сообщил о выдворении дипломатов в Twitter.

"Готовились к этому определенное время, но сделали скоординированно с нашими друзьями и партнерами", - написал он.

При этом слова Климкина вызывают сомнения. Днем ранее первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко написала в Facebook обратное: Украина не высылает дипломатов, чтобы не вызвать ответной реакции и не лишить заключенных в России граждан Украины доступа к украинским консулам.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выслать российских дипломатов решили ряд стран Запада.