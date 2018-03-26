Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно

Вчера, 25 марта, украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно "Норд" с российским флагом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины, на борту находился экипаж из десяти человек. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым (Украина считает территорию полуострова оккупированной РФ, — прим.), — пояснили пограничники. — Кроме того, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь".

По словам помощника главы украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна, задержанное судно на данный момент находится в Бердянске.

"Изучаются обстоятельства, связанные с нарушением украинского законодательства в контексте временной оккупации Крыма, — пояснил он. — После проведения проверочных мероприятий будет приниматься соответствующее решение".