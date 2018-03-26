ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово снесут

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, снесут. Соответствующее проектное решение по сносу сгоревшего здания поручил подготовить глава МЧС Владимир Пучков, передает "Интерфакс".

"Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса", - сказал он на заседании оперативного штаба.

Министр отметил, что поисково-спасательная операция проводится в круглосуточном режиме, в связи с чем призвал отправить на площадку все, что уже вынесено за пределы ТЦ, чтобы "разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск".

"Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы", - подчеркнул Пучков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в МЧС заявили об опознании 23 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.