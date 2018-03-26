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от издателя  |  комментариев: 6


"Либо коррупция и потеря берегов, либо - имитация" Тенденции удручающие. Их две, главных: потеря адекватности власти и ускорившийся процесс разрушения системы. Словно - расслабились после выборов. Неужели сами поверили в ими же срежиссированную предвыборную гонку, и теперь заслуженно отдыхают с ощущением трудной победы?
26.03.2018
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В Москве в день выборов был избит член Территориальной избирательной комиссии от КПРФ
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КПРФ логотип (2013) | Фото:

Депутат Госдумы РФ Денис Парфёнов направил запрос в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Центризбирком и Министерство внутренних дел по факту избиения в день выборов члена Территориальной избирательной комиссии Марьина роща от КПРФ Ивана Егорова. Об этом Накануне.RU сообщил помощник парламентария Вадим Вершинин.
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18 марта 2018 года после семи часов вечера его сопартийцем, прибывшим на Участковую избирательную комиссию № 667 города Москвы, совместно с членом того же УИК от КПРФ Ильёй Шабалининым, было зафиксировано нарушение: не были опечатаны ящики для голосования, что противоречит требованиям п. 3 ст. 64 ФЗ № 67 “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Позже на участок прибыл Сергей Литвинов, доверенное лицо кандидата в президенты России Павла Грудинина.

По окончании голосования Егоров и Шабалин, выйдя из помещения УИК, подверглись нападению со стороны трёх неизвестных, в результате чего Егоров получил тяжкие телесные повреждения. Злоумышленники скрылись с места преступления.

На данный момент пострадавший находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Егоров рассказал, что его уже после госпитализации посетили двое представителей полиции, при этом дознаватель ОМВД Марьина роща старший сержант Н.В. Румянцева оказывала на потерпевшего давления, пытаясь убедить его согласиться с версией хулиганского нападения, не носившего политического подтекста, что Егоров категорически отказался сделать.

"Очень прискорбно, что заслуженного человека, майора медицинской службы в запасе, ветерана боевых действий, спасшего множество человеческих жизней, искалечили только за то, что он пытался исполнить свой гражданский долг, своё гражданское право проследить за чистотой выборов! — сказал Парфёнов, комментируя данную ситуацию. — Из Чечни вернулся без единой царапины, а с выборов – с переломанной ногой! Ещё более прискорбно, что правоохранительные органы становятся участниками грязной политической борьбы! Считаю, что в таких эпизодах проявляется вся несправедливость нашего общества, косность всей политической системы".

Пострадавшего члена КПРФ навестил в больнице экс-кандидат в президенты Грудинин.

Другие новости по темам: КПРФ, выборы, выборы-2018, Денис Парфёнов, Иван Егоров, нападение, избиение
26.03.2018 18:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:40 Екб


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В Москве в день выборов был избит член Территориальной избирательной комиссии от КПРФ
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